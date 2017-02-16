Спортсмены-лучники, приезжающие в Великие Луки, за неделю проведения соревнований оставляют около 4 млн рублей в реальном секторе экономики города

Проведение в СК «Стрелец» таких всероссийских соревнований как, к примеру, «Надежды России», благоприятно сказывается на экономике города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном комплексе, наличие в городе этого учреждения, не только приумножает спортивную славу и достижения великолучан и спортсменов всей России, но и позволяет городу развиваться. По примерным подсчетам, за неделю пребывания в городе спортсменов со всей России великолукские предприниматели зарабатывают около 4 миллионов рублей.

Как рассказал директор комплекса, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко, с открытием спортивного комплекса новый импульс развития получили не только лучный спорт, но и другие виды. Сегодня в стенах учреждения, тренируются лучники, проходят занятия по игровым видам спорта, оттачивают свое мастерство гимнастки, легкоатлеты, единоборцы, проводится сдача норм ГТО, спортивные праздники школ города, детских садов, предприятий. На протяжении последних трех лет комплекс принимал всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России», чемпионаты и первенства России, на которые в Великие Луки приезжало рекордное количество участников со всей страны.

«На базе комплекса работают детские спортивные школы. И для воспитанников этих учреждений все занятия бесплатные. «Стрелец» отдан детям. Душа радуется, когда видишь малышей, спешащих с родителями на тренировки», – подчеркнул депутат.

Отметим, что спортивный комплекс «Стрелец» был построен в рамках проекта «Газпром – детям» к 850-летию Великих Лук и открыт 10 сентября 2014 года. Общая площадь застройки составляет около 15 тысяч квадратных метров. Здесь есть 4 зала: для стрельбы из лука, игровых видов спорта, для занятий художественной гимнастикой и аэробикой, а также тренажерный зал.

Площадь самого большого зала равняется трем тысячам квадратным метрам. Занятия проходят 7 дней в неделю. Одновременно в них могут участвовать более 100 человек. В этом же зале силами работников спорткомплекса оборудованы три площадки. Две – для баскетбола и волейбола – полностью соответствующие всем требованиям для проведения соревнований любого уровня. А третья площадка предназначена для тренировок по баскетболу.

Источник: Псковская Лента Новостей