Псковская область названа лидером по реализации программы ГТО

Псковская область заняла первое место среди субъектов РФ, реализующих программу «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам анализа показателей в 2015–2016 годах. Рейтинг составила Общественная палата России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Оценивали регионы по наличию в них центров тестирования, степени информированности населения о программе ГТО (здесь Псковская область получила максимальную оценку), а также по эффективности распределения бюджетных средств, направленных на ее реализацию.

После суммирования всех показателей регион получил 19 баллов и занял первое место в рейтинге. За ним следуют Рязанская и Омская области, а третье место делят Алтайский край, Республика Хакасия, Тверская, Самарская, Тюменская и Саратовская области.

«Рейтинг ГТО — это общественная экспертиза того, что удалось сделать за три года со дня указа Президента России, маяк для дальнейшей активной работы регионов России», — отметил инициатор рейтинга, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Напомним, что 24 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении в стране комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 году на территории Псковской области в соответствии с утвержденным губернатором Андреем Турчаком планом начался второй этап внедрения комплекса ГТО. Нормативы сдавали учащиеся всех образовательных организаций региона, а также муниципальные и государственные служащие Псковской области, депутаты законодательных органов и местного самоуправления.

Источник: Псковская Лента Новостей