Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко

Псковские спортсмены приняли участие во Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по летнему биатлону на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко, которые проходили в Сосновом Бору (Ленобласть). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уже не первый год здесь, на биатлонном комплексе «Малахит», собираются биатлонисты всех возрастов из разных уголков России. На этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленобласти, Петрозаводска и Мурманска, Вологды и Череповца, Ижевска и Саратова.

Уже второй год Псковская область не остается в стороне от этих соревнований, поскольку здесь можно получить мастер-класс не только от действующих Олимпийских чемпионов, но и от легенд мирового биатлона.

Программа состязаний состояла из кросс-спринта со стрельбой на двух рубежах, роллерной гонки со стрельбой на четырех рубежах у старших, двух - у младших и смешанных эстафет (кросс со стрельбой). Спортсмены делились на категории: мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 1999-2000. 2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, ветераны. Причем, самую многочисленную группу участников составили юноши 2001-2002 годов рождения (60 человек).

При такой высокой конкуренции ни один из пяти биатлонистов Псковской области не остался без медали. Мастер спорта Антон Свотин выиграл в гонке на десять километров с преимуществом 2 мин 19 сек от второго результата. МСМК Анастасия Калина, вернувшаяся этим летом в спорт после рождения второго ребенка, выиграла бронзовую медаль с лучшем временем в индивидуальной гонке, допустив шесть промахов из двадцати. Максим Лебедев 2002 года рождения и Виктор Вайгин 2001 года рождения в составе команды смешанной эстафеты, объединившись с девушкой из Вологды заняли 2 место из 18 команд в очень острой и эмоциональной борьбе.

Все псковские спортсмены представляют областной «Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону» и готовятся на лыжно-биатлонных трассах АНО ДО СОЦ «Юность» в городе Острове. Еще одна юная представительница Пскова из ДЮСШ «Ника» Екатерина Макеева 2004 года рождения, продублировав прошлогодний дебют, привезла серебряную медаль в индивидуальной гонке на лыже роллерах (кстати, при полном отсутствии условий для подготовки в городе Пскове).

Самое интересное ожидало участников соревнований в финальный день соревнований - это был настоящий «звездопад» олимпийских звезд. Прославленные герои спорта Дмитрий Малышко, Антон Шипулин, Анна Богалий, Иван Черезов, Владимир Драчев, Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров и Анатолий Алябьев собрались не только поддержать Дмитрия Малышко и его тренера Юрия Парфенова, но и сами поучаствовали в соревнованиях. Они показали мастер-класс в смешанных эстафетах и дуэльной стрельбе.

Источник: Псковская Лента Новостей