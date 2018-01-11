Спорт

«Юность» готовится к приему сильнейших биатлонистов России

Лыжно-биатлонный центр «Юность» в Островском районе готовится к приему спортсменов. Об этом в своем Инстаграме сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В начале февраля здесь пройдут всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора.

«Это будут отборочные юниорские соревнования на первенство мира. К нам приедут сильнейшие биатлонисты России. После ждем участников первенства СЗФО среди юношей и девушек 1999-2002 годов рождения», - написал он.

В ходе визита Михаил Ведериников убедился, что работы идут полным ходом: подготавливается трасса, работают снежные пушки, проверяются все системы и оборудование. Врио губернатора заверил, что будет сделано все необходимое, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне.

«Также будем прорабатывать вопрос по дальнейшему развитию центра как с точки зрения спортивной составляющей, так и в туристических целях. По последнему пункту она явно недооценена. Места красивые!» - заключил врио губернатора.