Спорт

На курсах для инструкторов тренажерного зала осталось всего 2 свободных места

В клубе «С-фитнес» с 5 февраля стартуют курсы для инструкторов тренажерного зала, осталось всего 2 места. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, лучшие ученики могут рассчитывать на трудоустройство.

Время обучения – вечернее. Курсы предназначены для тех, кто хочет хорошо зарабатывать и развиваться, а также работать в свое удовольствие и с интересными людьми. По результатам обучения выдается сертификат Школы фитнеса сети клубов «С-фитнес» (г. Псков).

Стоимость обучения по направлению «персональный тренер» - 10 тысяч рублей, стоимость полного курса (инструктор тренажерного зала + групповые направления) - 30 тысяч рублей.

Количество мест ограничено, успейте записаться. Подробности по тел: 55-77-75 или 8-911-892-81-75 (Екатерина).

Подробнее читайте также на странице Школы фитнеса в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/podgotovka_trenerov_s_fitness). Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-й этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.