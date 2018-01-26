Спорт

Чемпионат и первенство СЗФО по панкратиону пройдет в Писковичах в начале февраля

2-4 февраля в деревни Писковичи Псковского района состоится официальный чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по панкратиону с отбором на чемпионат и первенство России и присвоением звания КМС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, 1-2 места отбираются на Россию (на России за 1-2 место присваивается мастер спорта России): первенство в Казани (15-19 марта), чемпионат (12-15 апреля) в Майкопе.

Регламент соревнований:

2 февраля - взвешивание с 18.00 до 20.00 по адресу: Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.10, 3-й этаже, Бойцовский клуб XFIGHT.

3-4 февраля - поединки с 9.00 до 21.00 по адресу: Псковский район, д. Писковичи, ул. Генцетова, дом 1, спортивный центр «Видный».

Соревнования проходят по олимпийской системе.

Обязательна онлайн регистрация по ссылке ВК - https://hansa-fc.timepad.ru/event/594691/. Только для граждан РФ.

Телефон для справок: 8-911-897-18-48 (звонить строго с 9.00 до 19.00).