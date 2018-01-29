Спорт

Биатлонная трасса на спортбазе «Юность» в Островском районе на 90% готова к проведению всероссийских соревнований

Работы по подготовке биатлонной трассы на спортивной базе «Юность» в Островском районе к проведению Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области (отборочные соревнования к первенству мира среди юношей и девушек) проходят в круглосуточном режиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, готовность трассы оценивается на 90%.

По словам работников «Юности», в связи с малым естественным снежным покровом одной из основных задач была заготовка достаточного количества искусственного снега с помощью снегогенератора, который с 12 января при допустимой рабочей температуре окружающей среды работал практически в круглосуточном режиме.

В настоящее время на биатлонной трассе ведется укладка искусственного снега и уплотнение снежного покрова до нормативного состояния. Несмотря на сложные погодные условия готовность биатлонной трассы уже оценивается на 90%.

К другим видам работ по подготовке инфраструктуры спортивной базы к предстоящим соревнованиям помимо специалистов «Юности» активно привлекаются волонтеры.

Добавим, что в ближайшие дни запланировано заседание организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по биатлону, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности, медицинского обеспечения и другие моменты. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Местный оргкомитет возглавляет глава Островского района Дмитрий Быстров.

Напомним, что после проведения Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области (отборочные соревнования к первенству мира среди юношей и девушек), которые намечены в период с 5 по 11 февраля 2018 года, на спортивной базе «Юность» должна состояться Спартакиада Северо-Западного федерального округа по биатлону.

Кроме того, Псковская область готовится к Всероссийской акции «Лыжня России - 2018». Островская база «Юность» рассматривается как одно из основных мест массового старта.

Также в «Юности» запланированы областные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, в том числе на призы Центра спортивной подготовки.

«Единственное, что может повлиять на проведение соревнований - это погода», - добавил Иван Штылин. Он пояснил, что не всегда организатор соревнований по зимним видам спорта может со стопроцентной уверенностью сказать, что они состоятся.