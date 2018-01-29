Спорт

Михаил Ведерников в Великих Луках впервые выстрелил из профессионального лука и дважды попал в «десятку»

Единственный в Псковской области спортивный комплекс для учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука «Стрелец» посетил во вторник, 30 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, директор комплекса Дмитрий Кравченко рассказал врио главы региона, что спортивный центр открылся в 2014 году благодаря сотрудничеству администрации Псковской области и ПАО «Газпром». Изначально комплекс был предусмотрен исключительно для подготовки и соревнований лучников, однако после сдачи объекта в эксплуатацию было принято решение сделать его многофункциональным.

Сегодня в комплексе занимаются спортивные школы Великих Лук. «Стрелец» включает в себя залы для стрельбы из лука, спортивных игр, аэробики и тренажеров. Помещения используются для проведения официальных муниципальных, региональных и всероссийских соревнований по единоборствам, художественной гимнастике, спортивной аэробике, легкой атлетике, мини-футболу и другим видам спорта, а также различных городских фестивалей. Общая площадь спортивных залов составляет более 4 тыс квадратных метров, количество зрительных мест - 230.

«Какие планы на этот год?» - спросил врио губернатора. «В планах провести у себя первенство СЗФО по стрельбе из лука, а еще сборы и олимпиады, потому что у нас есть все медали, кроме олимпийских», - ответил Дмитрий Кравченко. «Надо исправлять», - поддержал Михаил Ведерников.

Во время посещения руководителя региона зала для художественной гимнастики одна из воспитанниц чуть не заплакала во время упражнения на растяжку. «Моя старшая дочь тоже ходила на гимнастику, все через слезы было, - поделился Михаил Ведерников и успокоил девочку. - Не плачь, у тебя уже очень хорошо получается».

В зале, где тренируются лучники, Заслуженный работник физической культуры и главный тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев предложил Михаилу Ведерникову попробовать выстрелить из профессионального лука. Врио губернатора первый раз попробовал свои силы с двух разных дистанций и оба раза выбил 10 очков.

В завершении осмотра врио главы региона высоко оценил возможности спортивного комплекса. «Комфортные условия для занятий спортом напрямую влияют на результаты, которые наши ребята показывают на соревнованиях. Здесь хороший, сильный тренерский состав. Приятно, что много детишек занимается, и они делают это с энтузиазмом», - отметил он.

Добавим, что в 2017 году спорткомплекс «Стрелец» посетило более 100 тыс человек. На высоком организационном уровне здесь прошли почти 50 соревнований различного уровня, в том числе чемпионаты и первенства России по ММА, стрельбе из лука и другие мероприятия. В ноябре был установлен рекорд России по количеству участников на первенстве России по стрельбе из лука среди детей - более 530 спортсменов.