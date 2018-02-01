Спорт

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев: Для Пскова одного ледового дворца мало

Для Пскова одного ледового дворца мало, считает олимпийский чемпион по хоккею Сергей Шепелев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции в преддверии матча с «Легендами хоккея», который состоится завтра в Пскове.

«Я слышал, что в скором времени появится вторая ледовая арена, тогда уже будет полегче», - отметил он.

Сергей Шепелев рассказал, что посещает с командой «Легенды хоккея» многие города России. «По стране строится большое количество катков, дети идут в хоккей. Для нашей нации это очень хорошо. Даже если из ребенка не вырастет профессиональный спортсмен, спорт в первую очередь дисциплинирует человека, отрывает от улицы», - подчеркнул олимпиец.

Также Сергей Шепелев сделал прогноз на Олимпиаду-2018 для российской сборной по хоккею. «Мы не только можем, мы должны. Столько лет не выигрывали Олимпиаду. В этот раз наша команда - одна из фаворитов», - заключил он.