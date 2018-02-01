Спорт

Около 70 спортсменов стали участниками чемпионата и первенства СЗФО по панкратиону в Писковичах

С 2 по 4 февраля в деревне Писковичи Псковского района состоялись официальный чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по панкратиону с отбором на чемпионат и первенство России и присвоением звания КМС.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях принимали участие около 70 спортсменов. Поединки проходили в напряженной борьбе. По результатам соревнований среди мужчин в весовой категории 66 кг второе место завоевал Ахмед Мустафаев. Ахмед выполнил разряд КМС и завоевал право выступить на чемпионате России, который пройдет в апреле месяце этого года в Майкопе.

Среди юношей 16-17 лет в весовой категории бронзовым призером соревнований стал Джамал Магомедов.

Призеры соревнований награждены грамотами и медалями.