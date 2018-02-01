Спорт

Сегодня в островской «Юности» прошли спринтерские гонки

Сегодня, 7 февраля, в рамках Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области, отборочных соревнований на чемпионат мира среди юниоров, прошли спринтерские гонки среди юношей и девушек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, во Всероссийских соревнованиях по биатлону принимает участие около 100 спортсменов из 18 регионов России.

Юноши соперничали на дистанции в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Погода в этот день преподнесла сюрпризы атлетам. Если во время старта сквозь тучи пробивалось солнце, то когда стреляющие лыжники пришли на стрельбище, с небес посыпался снег и подул ветер. Это осложнило стрельбу. Только один спортсмен чисто отстрелялся на двух рубежах (из положения лежа и стоя) – Владислав Русинов из Ханты-Мансийска. Однако он не был лучшим на лыжной трассе. В первый день соревнований с одним промахом победил Кирилл Трушин из Московской области. Кирилл во время беседы отметил хорошее качество лыжни, что помогло ему выиграть гонку.

Серебряным призером в спринте стал Михаил Первушин из Москвы, третье место завоевал Андрей Вьюхин из Тюмени. Псковский биатлонист Виктор Вайгин, стартовав под 39 номером, занял 49-е место, допустив по три промаха на каждом рубеже.

Девушки в этот день определяли тройку призеров на дистанции в шесть километров с теми же двумя рубежами. У девушек все биатлонистки как минимум допустили по одному промаху, никто не сумел отстреляться чисто. В итоге первое место с одним промахом завоевала Анастасия Шевченко из Екатеринбурга. Один раз промахнулась и серебряный призер Анна Григорьева из Красноярска. Бронзовым призером в спринте стала Анастасия Гореева из Московской области.

В спринтерской гонке приняла участие и островичка Светлана Рябкина. Светлана кандидат в мастера по лыжным гонкам. На лыжне она добивается хороших результатов. Винтовку же спортсменка взяла в руки всего три дня назад. «Передо мной стояла задача, пройти дистанцию и отстреляться, что я и сделала», - отметила Светлана.

В пятницу, 9 февраля, состоятся очередные спринтерские гонки. В этот день намечено и торжественное закрытие соревнований.