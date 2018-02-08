Спорт

Отстраненные россияне лишились последнего шанса поехать на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS отказался считать отстранение россиян Международным олимпийским комитетом (МОК) санкцией, назвав его «правомерным решением», пишет «Лента.ру».

«Несмотря на то что Олимпийский комитет России (ОКР) дисквалифицирован, МОК предоставил отдельным российским спортсменам право выступить на Играх при условии выполнения определенных правил. Данная процедура позволила МОК защитить свои интересы в деле борьбы с допингом и интересы отдельных российских спортсменов», - гласит заявление на сайте CAS.

Таким образом, отечественные атлеты лишились последних шансов поехать в Южную Корею. Апелляции подавали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцо, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылекжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все - бобслей), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей), Татьяна Иванова (санный спорт), а также два тренера - Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

8 февраля шансов поехать в Пхенчхан лишились шестеро российских спортсменов и семь членов тренерского и медицинского штабов. CAS отказался рассматривать их апелляции, пояснив, что дело не входит в его юрисдикцию.

В январе МОК отказался приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан ряд российских спортсменов, включая лидеров сборной биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, которые никогда не подозревались в нарушении антидопинговых правил. Конкретных причин отказа в приглашении каждого из них МОК не представил, объяснив, что во избежании предвзятости дела россиян рассматривались анонимно.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля и начнется в 14:00 мск. Игры продлятся до 25 февраля.