Спорт

В островской «Юности» наградили спортсменов по итогам двух дней соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области

В пятницу, 9 февраля, в рамках Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области, отборочных соревнований на чемпионат мира среди юниоров, во второй день соревнований прошли спринтерские гонки среди юношей и девушек.

Во Всероссийских соревнованиях по биатлону принимает участие около 100 спортсменов из 18 регионов России.

Спринтерские гонки второго дня соревнований принесли следующие результаты: первое место занял Михаил Первушин (Москва), второе – Алексей Огорелков (Тюменская область), третье – Денис Таштимеров (Тюменская область); среди девушек вторую победу подряд одержала Анастасия Шевченко из Екатеринбурга, на втором месте - Анастасия Гореева из Московской области, бронзу взяла Елизавета Тимохина из команды Санкт- Петербурга.

Напомним, что в первый день соревнований с одним промахом победил Кирилл Трушин из Московской области, вторым был Михаил Первушин из Москвы, третье место завоевал Андрей Вьюхин из Тюмени. Псковский биатлонист Виктор Вайгин, стартовав под номером 39, занял 49-е место, допустив по три промаха на каждом рубеже.

Среди девушек в первый день соревнований первое место завоевала Анастасия Шевченко из Екатеринбурга, второе - Анна Григорьева из Красноярска, бронзовым призером в спринте стала Анастасия Гореева из Московской области.

Примечательно, что островичка Светлана Рябкина - кандидат в мастера по лыжным гонкам, отметилась дебютом на Всероссийских соревнованиях по биатлону на призы губернатора Псковской области, отборочных соревнований на Чемпионат мира среди юниоров. С биатлонной винтовкой она знакома лишь четвёртый день, но во второй день соревнований она уже более удачно отстрелялась на огневом рубеже. Дальнейшие тренировки и выступления покажут, насколько оправдан был переход спортсменки в биатлонный спорт.

В официальной церемонии награждения спортсменов по итогам двух дней соревнований принял участие врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков. Он отметил высокий накал спортивной борьбы во время гонок и выразил надежду, что сегодняшние победители и призёры соревнований сумеют удачно выступить на предстоящем мировом чемпионате, а также продолжат упорно тренироваться и в недалёком будущем представят нашу страну уже на взрослых соревнованиях международного уровня. «Проведение таких представительных соревнований - свидетельство того, что биатлону на Псковской земле быть, - сказал врио заместителя главы региона Николай Цветков. - В целом здоровый образ жизни, массовый спорт все больше пропагандируется в нашем регионе».

Старший тренер по резерву сборной России по биатлону Александр Касперович после окончания гонок поделился своими впечатлениями от состояния СОЦ «Юность», подготовки биатлонистов: «Сам спортивный комплекс всегда удивляет тем, что здесь идеальные условия. Трасса подготовлена идеально. Стрельбище также в идеальном состоянии. Для молодежи были созданы все условия. Ребята и девочки показали себя с хорошей стороны. Мне больше понравились девочки. Наше слабое место – женский биатлон. Сегодня увидел очень много интересных спортсменок. Как в стрелковой части они стреляли лучше, чем ребята, так и дистанционную скорость держали неплохо. Меня это радует, как старшего тренера по резерву. Надеюсь, что, благодаря им, мы выйдем из тупика в женском биатлоне».

Напомним, в субботу, 10 февраля, состоятся эстафетные гонки.