Спорт

Шведка выиграла «золото» Олимпиады в скиатлоне, лучшая из россиянок - восьмая

Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Как пишет «Интерфакс», она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Ее время – 40 минут 44,9 секунды.

Второй финишировала норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды.

Остальные россиянки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 12.Анастасия Седова, 18.Юлия Белорукова, 21. Алиса Джамбалова.