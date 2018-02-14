Спорт

В Великих Луках стартует XVI Традиционный Международный открытый турнир по мини-футболу

В пятницу, 16 февраля, в Великих Луках стартует XVI Традиционный Международный открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г. р. памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Игры будут проходить 3 дня в зале учебно-спортивного комплекса по адресу: Краснофлотская набережная, дом 1.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клубов, в соревнованиях примут участие 10 юношеских коллективов. Хозяева будут представлены двумя командами «Луки-Энергия» и «СШ «Экспресс».

Первая игра турнира, в которой встречаются великолукский «Экспресс» и команда Мурманской области «Североморск», начнется в 13.00. В 13.50 возьмет старт вторая команда Великих Лук – «Луки-Энергия», которая вступит в борьбу с коллективом Московской области «СШОР Балашиха».

На 15.30 запланировано торжественное открытие турнира.