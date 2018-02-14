Спорт

Первенство Пскова по лыжным гонкам пройдет в субботу на горе Соколиха

В Пскове состоится первенство города и Псковского района по лыжным гонкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете, мерприятие состоится 17 февраля на горе Соколиха, рядом с монументов «В память о Ледовом побоище».

Регистрация на месте с 10.30 до 11.30, старт в 12.00.

Дистанции согласно возрастным группам:

2008 и моложе

2002-2007

1997-2001

21-30 лет-1996-1988

31-40 лет-1987-1978

41-50 лет-1977-1968

51-60-лет- 1967-1958

61-70 лет- 1957-1948

71 год и старше

Организатором мероприятия выступает Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова и Псковской области при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.