Первенство Пскова по лыжным гонкам пройдет в субботу на горе Соколиха 

В Пскове состоится первенство города и Псковского района по лыжным гонкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете, мерприятие состоится 17 февраля на горе Соколиха, рядом с монументов «В память о Ледовом побоище».
Регистрация на месте с 10.30 до 11.30, старт в 12.00.
Дистанции согласно возрастным группам:
Организатором мероприятия выступает Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова и Псковской области при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия» и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.