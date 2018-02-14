Спорт

На островской базе «Юность» стартовало первенство СЗФО по биатлону среди юношей и девушек

Сегодня, 15 февраля, на островской базе «Юность» стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 1999-2002 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований прошли индивидуальные гонки. Юноши соперничали на дистанции 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах на стрельбище атлету к показанному времени на дистанции приплюсовывалось 45 секунд. Победитель первого дня среди юношей 2001-2002 г.р. Артемий Хасанкаев из Мурманска промахнулся четырежды, в итоге он завершил дистанцию со временем 30:57.6, второй призер Александр Чучулаев из Санкт-Петербурга допустил 5 промахов (33:24.8), столько же у бронзового призера стартового дня Ярослава Хмары из республики Карелия (33:31.1).

Остальные биатлонисты, несмотря на хорошие погодные условия и небольшой морозец, промахивались на огневом рубеже чаще, чем тройка призеров. Один из мурманских стреляющих лыжников допустил 15 промахов.

Среди псковских биатлонистов лучшим был Виктор Вайгин, пославший пулю в молоко семь раз (38:21.9). На двух рубежах из положения лежа он промазал лишь единожды, остальные промахи допустил при стрельбе из положения стоя. Максим Лебедев в итоговом протоколе на 26 месте с 11-ю промахами (38:49.3).

Девушки определяли тройку призеров на дистанции 7,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Победительница в индивидуальной гонке - Александра Никульшина из Мурманска - лишь три раза послала пулю мимо мишени (29:13.2). Второй стала ее подруга по команде Валерия Чекалова (29:17.9), третий призер дня – Ирина Соловьева из республики Карелия (31:17.1).

Впереди еще три соревновательных дня. В пятницу, 16 февраля, состоится индивидуальная гонка среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения.