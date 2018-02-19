Спорт

Предсказывать исход поединков ЧМ по футболу-2018 будет коза

Предсказывать результаты поединков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, будет коза Забияка, сообщает «Росбалт».

Коза, живущая в самарском зоопарке, с большим отрывом обошла в зрительском голосовании других претендентов.

«Забияка в полном расцвете сил - ей всего 3 года - и готова взять на себя почетную миссию оракула чемпионата мира по футболу 2018», - подчеркнули организаторы.

На эту роль претендовали семь номинантов, питомцев самарского зоопарка - коза Забияка, беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.