Спорт

Псковские десантники стали чемпионами ВДВ по хоккею

В воздушно-десантных войсках появились первые чемпионы-хоккеисты. Как сообщается на официальном сайте Минобороны, команда десантно-штурмового соединения ВДВ из города Пскова теперь по праву является единственной командой с чемпионским титулом по хоккею в ВДВ.

Право называться чемпионами ВДВ хоккеисты Псковского соединения завоевали в ходе первого «чемпионата ВДВ по хоккею» с шайбой, проводящийся в рамках спартакиады войск.

Награды и кубки по окончании финальной игры чемпионам и призерам вручал лично командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе торжественного поздравления победителей командующий ВДВ выразил уверенность в успехе отличившихся спортсменов на предстоящем чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

В своем обращении к спортсменам и гостям состязания командующий ВДВ заявил, - «Проведение чемпионата ВДВ по хоккею станет традиционным и займет достойное место в славной спортивной истории рода войск».

В течении нескольких дней хоккейные команды из Иваново, Рязани, Омска, Ульяновска, Кубинки, Пскова, Тулы, Уссурийска (Приморский край), Камышина (Волгоградская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия) состязались в игре за чемпионский титул.

В первом в истории ВДВ чемпионате по хоккею принимали участие 156 хоккеистов-десантников.

За несколько дней десять хоккейных команд соединений и учебных заведений Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время 29 матчей на льду забросили более 330 шайб.

Лучшим бомбардиром по итогам чемпионата стал курсант Артем Кикучс из РВВДКУ который за время встреч забросил 26 шайб в ворота команд противника.

Состязание проходило в Рязани на базе ледового дворца «Десант» имени генерал-лейтенанта А.В. Чекризова.

Проводимое впервые в ВДВ спортивное мероприятие носило плановый характер и проходило на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища.