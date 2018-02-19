Спорт

Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале Олимпийских Игр в 87%

Олимпийская команда России по хоккею является явным фаворитом финального матча Игр-2018 против Германии, считают эксперты компании «Рейтинг Букмекеров».

Как сообщает «Интерфакс», коэффициент на победу российских хоккеистов равен 1,10, на успех команды Германии – 7,24.

Шансы того, что будет заброшено 6 шайб или больше, оцениваются коэффициентом 1,97. Вероятность 5 шайб или меньше равна коэффициенту 1,84.

«Вероятность победы России по итогу финального матча, с учетом возможных овертайма и буллитов, равна примерно 87%. Согласно оценкам букмекеров, оставшиеся 13% приходятся на триумф Германии» – сказал эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Эксперт компании, комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Бадюков также считает, что у российской команды высокие шансы на успех.

«Ставлю на победу нашей сборной, что наконец-то впервые за 26 лет мы увидим золотые медали на шее у наших олимпийцев», – сказал он.

Матч Россия – Германия пройдет в воскресенье и стартует в 7.10 мск.