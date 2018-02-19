Спорт

В Псково-Печерском монастыре молились за российских хоккеистов, одержавших победу на Олимпиаде в Пхенчхане

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре молились за российских хоккеистов, одержавших победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, имена участников олимпийской сборной РФ по хоккею по их просьбе перед началом Игр были записаны для молитвы в монастыре.

Напомним, в финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр впервые за 26 лет. Последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году на Играх в Альбервиле в составе Объединенной команды.