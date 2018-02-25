Спорт

Псковские спортсмены поедут на первенство СЗФО по греко-римской борьбе

24 февраля в Пскове прошел чемпионат и первенство Псковской области по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 86 спортсменов. Состязались атлеты в двух классах - «юниоры» до 20 лет и «юноши» до 16 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, первые места в своих весовых категориях в классе «юноши» заняли Богдан Иванов, Кирилл Семенов, Семен Болотов, Александр Луппо, Илья Ромашев и Владимир Сергеев. Все они воспитанники спортивного клуба «Лидер».

В классе «юниоры» лидерами стали Игорь Григорьев, Алексей Спиридонов, Артур Биболов, Магомед Сайпудинов, Илья Андрейчиков, Владимир Поляков.

По результатам соревнований сформирована сборная команда для участия в первенстве СЗФО по греко-римской борьбе, которое пройдет 28 февраля в Калининграде и 9 марта в Мурманске.