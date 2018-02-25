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Спорт

Сертификаты на отдых в «Голубых озерах» получили от Псковского облсовпрофа победители соревнований по подледному лову

26.02.2018 20:30|ПсковКомментариев: 0

23-24 февраля на территории пансионата «Маево» (Новосокольнический район Псковской области) состоялись спортивные соревновании по подледному рыболовству, организованные Санкт-Петербург-Витебским региональным отделом Дорпрофжел и активом первичной профсоюзной организации ВЧДэ-13, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как рассказала председатель ППО ВЧДэ-13 Анна Бритарева, в соревнованиях, приуроченных к празднованию Дню защитника Отечества, приняли участие работники-члены профсоюза Санкт-Петербург - Витебского региона Октябрьской железной дороги: в «Маево» съехались более 150 человек со всего региона.

Открыли соревнования заместитель председателя Дорпрофжел на ОЖД Николай Марушевский и председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного собрания Ульяна Михайлова. Они настроили рыбаков на честную борьбу, а команды на спортивные победы. Также участников приветствовали директор пансионата «Маево» Алексей Каскевич и главный судья соревнований Юрий Росенков, пожелавшие рыбакам «ни хвоста, ни чешуи».

После торжественного открытия состязаний спортсмены сразу проследовали на лед. На месте проведения рыбалки главный судья ещё раз напомнил всем рыбакам правила соревнований, после чего был дан старт. Упорная борьба продолжалась три часа, после команды об окончании соревнований рыбаки передали улов судьям для подсчёта и взвешивания.

Среди семейных команд первое место заняла семья Ивановых (ТЧ-18), второе призовое место досталось семье Ивановых (ВЧДэ-13), а почетное третье место  — семье Комок (ПЧМ Гатчина). Все семьи получили заслуженные призы, а председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова вручила победителям три сертификата на семейный отдых в санатории «Голубые озера» Псковской области.

Среди команд предприятий победителями были названы: команда ТЧ-31 Великие Луки (1 место), команда ТЧ-15 Дно (2 место) и команда НГЧ-7 Новосокольники (3 место).

Почетный диплом в номинации «Самая крупная рыба» получила Наталья Иванова (ТЧ-18). Как отметил главный судья, второй год подряд эту номинацию завоевывает женщина.

Мужчины соревновались в скоростном бурении лунки, где самым сильным был признан Сергей Ерофеев (ТЧ-31).

Среди женщин наград и призов были удостоены: за 1 место – Наталья Иванова (ТЧ-18), за 2 место – Ольга Кузнецова (СЛД-08), за 3 место – Ольга Иванова (ВЧДэ-13). Профессионалами рыбной ловли среди мужчин стали: Виталий Бондарь (ТЧ-31), Павел Довгалев (ТЧ-15 Дно), Олег Гришановский (НГЧ-7).

Всем детям, принимавшим активное участие в ловле рыбы, также подарили рыболовные призы и сувениры. Вечером того же дня участников ждал ужин с праздничной программой, подготовленной творческим коллективом Великолукского дома культуры под руководством директора Светланы Семеновой.

24 февраля команды соревновались в катании на лыжах, коньках и ватрушках, а также в силовых видах спорта.

Как отмечают организаторы соревнований, все участники спортивного праздника в «Маево» нашли дело по душе в эти морозные и солнечные выходные дни.

Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф #зимняя рыбалка #подледное рыболовство #голубые озера
Источник: Псковская Лента Новостей
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