Спорт

Великолучане представляют Псковскую область на Всероссийской Универсиаде по лыжным гонкам

В Нижнем Тагиле Свердловской области 28 февраля стартовала Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам, являющаяся основным отборочным мероприятием для участия во Всемирной Универсиаде 2019 года.

Псковская область на соревнованиях представлена командой студентов Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, уже первый день принес команде из Псковской области серебряную медаль. В гонке свободным стиле на 5 км второе место заняла студентка 43 группы Габриелла Калугер.