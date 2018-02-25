Спорт

Волейболисты из Невеля и Локни отправятся на соревнования СЗФО в Карелию

Юноши из Невеля и девушки из Локни отправятся на отборочные соревнования по волейболу Северо-Западного федерального округа, которые пройдут с 23 по 30 апреля в Петрозаводске (Республика Карелия).

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спортсмены стали победителями второго этапа Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу», который прошел в Пскове с 23 по 25 февраля.

Лучшим игроком в составе Невельской команды стал Алексей Пеннер.