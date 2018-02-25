Спорт

Названы новые чемпионы Псковской области по классическим шахматам 2018 года

Утверждены итоги чемпионатов Псковской области по шахматам среди мужчин и женщин 2018 года, которые впервые проходили в новом современном, просторном и уютном помещении, предоставленным городскими властями для развития шахмат в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат Псковской области, соревнования проходили с 19 по 25 февраля в отделении шахмат МБУ ДО ДЮСШ №1 по адресу: улица Зверева, дом 37.

В главных и престижных финальных региональных турнирах этого года, где выявлялись сильнейшие шахматисты среди мужчин и женщин, приняли участие 16 шахматистов из Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Все турниры будут обсчитаны на международный и российский рейтинг, а также по их результатам шахматистам будут присвоены спортивные разряды по шахматам. Соревнования прошли в напряженной и увлекательной борьбе, завершившись триумфом юных великолукских шахматистов.

В финале чемпионата области среди мужчин впервые золотую медаль и титул чемпиона Псковской области завоевал ведущий юный шахматист из Великих Лук, кандидат в мастера спорта России Григорий Малышев. Взяв хороший старт и обыграв в 3 туре чемпиона области 2017 года Одиссея Сулейманянца, Григорий Малышев сделал весомую заявку на победу в турнире. В итоге, несмотря на две ничьих с псковичом Александром Шпаком и своим земляком Леонардом Мелконяном, Григорий, набрав 8 очков из 9 возможных, стал недосягаем для своих соперников. Второе место и серебряную медаль завоевал шестикратный чемпион области Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Третье место, успешно финишировав и добавив немного сенсации в распределение призовых мест, занял снова великолукский шахматист Максим Трефилов.

В чемпионате области среди женщин победу одержала также юная великолучанка Виктория Емельянова. Показав 100% результат, выиграв все 10 партий этого напряженного турнира, победив в своих партиях экс-чемпионок и призеров региона, Виктория впервые стала чемпионкой области среди женщин. Второе место, набрав 6 очков из 10 возможных, заняла шахматистка из Великолукского района Елизавета Бойкова. Бронзовым призером соревнований, набрав 5 очков, стала великолучанка Элина Гольбрайх.

В торжественной церемонии награждения исполнительный директор областной Федерации шахмат Елена Горащенкова и главный судья турнира Виталий Вельтмандр вручили победителям и призерам чемпионатов Псковской области по шахматам среди мужчин и женщин грамоты, медали и ценные призы. И уже в ближайшие дни новые молодые чемпионы Псковской области Григорий Малышев и Виктория Емельянова будут представлять Псковскую область на чемпионах СЗФО в Санкт-Петербурге.