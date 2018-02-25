Спорт

Команда псковского УФСИН стала бронзовым призером первенства по зимнему служебному биатлону

На учебно-спортивной базе «Бор Бельково» в Печорском районе прошли лично-командные соревнования на первенство Псковского регионального отделения ОГО ВСФО «Динамо» по зимнему служебному биатлону среди силовых структур Псковской области. Команда УФСИН России по Псковской области заняла третье место.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, всего в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов, представлявшие 6 силовых структур Псковской области. В состав команды УФСИН вошли: Александр Бушуев (УФСИН), Константин Герасименко (ИК-6), Вадим Волнейко (ветеран УИС), Александр Астахов (СИЗО-1) и Федосеева Анжела (ИК-2).

Обязательное условие соревнований - наличие в команде участника женщины и мужчины старше 40 лет. Всем участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 5 км. с двумя огневыми рубежами. В упорной личной борьбе среди представительниц прекрасного пола сотрудник ИК-2 Анжела Федосеева заняла первое место. Напомним, что двумя днями ранее Анжела одержала победу по лыжным гонкам среди представителей силовых структур Псковской области.

В результате упорной борьбы каждого частника команды, УФСИН России по Псковской области заняло третье место. «Финальный результат каждого участника зависит не только от скорости прохождения дистанции, но и от очков, заработанных на огневом рубеже. В процессе подготовки к соревнованиям основной упор мы делали именно на отработку навыков стрельбы, так как стрельба в биатлоне значительно отличается от стрельбы без какой-либо физической нагрузки», - поделился руководитель команды,старший инспектор по особым поручениям группы профессиональной подготовки отдела кадров и работы с личным составом УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев.