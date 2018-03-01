Спорт

Региональный этап Всеросийской студенческой гребной лиги проходит в Великолукской академии физкультуры

В Великих Луках на базе Академии физической культуры и спорта проходит шестой региональный этап Всероссийской студенческой гребной лиги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, в соревнованиях принимают участие две команды - «ВЛГАФК» и «ПсковГУ».

26 гребцов соревнуются на концепт-тренажерах в личном и командном первенстве. В первый соревновательный день студентам предстояло преодолеть 6500 км. По итогам этих соревнований определятся участники следующего этапа, который будет проходить в Москве.

Главный судья соревнований - бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по академической гребле Сергей Матвеев.