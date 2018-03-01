Спорт

В Пскове прошел Открытый городской турнир по кудо «Зубренок»

3 марта в средней школе №3 города Пскова прошел Открытый городской турнир по кудо «Зубренок» в честь сотрудников подразделения «Зубр», героически погибших при исполнении служебного долга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в турнире приняли участие команды спортивного клуба «Легион» (г. Псков), «ФитФайтер» (г. Псков ), «Барс» (г. Печоры ). Участвовали юные спортсмены в возрасте от 6 до 17 лет, всего более 80 человек.

В качестве почетных гостей на турнире присутствовали начальник штурмового отделения ОСН «Зубр», обладатель Ордена Мужества, подполковник Виталий Цанга, почетный караул Военно-патриотического центра «Патриот», а также представитель штаба «Юнармии».

Как отмечают организаторы, юные спортсмены показали динамичные и интересные поединки, несмотря на свой юный возраст, продемонстрировав отличную технику, физическую подготовку и боевой настрой.

Отметим спортсменов, занявших первые места в своих категориях: среди детей 2010-11-12 г.р. Евгений Овсянников (Печоры), категория140 единиц, Кирилл Кириллов (Псков) категория 150 единиц, Марк Торгонский ( Псков ) категория 170 единиц, Султан Заманов (Печоры) категория 160 единиц, среди детей 2008-09 г. р. Алина Алексеева (Псков) категория 180 единиц, Илья Александров (Псков ) категория 150 единиц, Матвей Беляев (Псков ), категория 160 единиц, Максим Шариков (Псков), категория 170 единиц, Роман Гостев (Псков) категория 180 единиц, среди юношей 2006-07 г.р. Никита Дубров (Псков) категория 170 единиц, Евгений Торгонский (Псков) категория 180 единиц, Захар Редькин (Псков) категория 190 единиц, Даня Закончук (Псков) категория 200 единиц, среди юношей 2002-2005 г.р. Елизавета Грекова (Псков) категория 200 единиц, Мухаммед Али Заманов (Псков) категория 210 единиц, Егор Лапин (Псков) категория 250 единиц, Виталий Васильев (Псков) категория 240 единиц.

Специальный приза за лучшую ударную технику получил Егор Лапин (Псков), за лучшую борцовскую технику - Влад Федоров (Псков), за волю к победе - Андрей Бокач (Псков).

В общекомандном зачете первое место заняла команда спортивного клуба «Легион» (Псков), второе место - СК «Барс» (Печоры) и третье место - «ФитФайтер» (Псков).

Данный турнир был отборочным на Первый международный турнир Baltic Cup, который впервые пройдет 7 апреля в городе Пскове.