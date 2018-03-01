Спорт

Пскович одержал победу на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе

Подопечный тренера Ивана Яковенко, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Владимир Поляков стал победителем первенства СЗФО среди молодежи до 21 года по греко-римской борьбе, которое прошло в Калининграде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, Поляков выступал в весе до 130 кг, провел на турнире два поединка и одержал победу в обоих, оставив позади представителей Мурманска и Великого Новгорода.

Соревнование являлось отбором на первенство России в Башкирии в октябре и на Всероссийские молодежные игры в Пензе в июле, в которых теперь спортсмен также может принять участие.

В ближайших планах Полякова - поездка в Таллин на открытый международный мемориал Кристиана Пуласула в последние дни марта.