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Спорт

Пскович одержал победу на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе

06.03.2018 20:56|ПсковКомментариев: 0

Подопечный тренера Ивана Яковенко, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Владимир Поляков стал победителем первенства СЗФО среди молодежи до 21 года по греко-римской борьбе, которое прошло в Калининграде. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, Поляков выступал в весе до 130 кг, провел на турнире два поединка и одержал победу в обоих, оставив позади представителей Мурманска и Великого Новгорода.

Соревнование являлось отбором на первенство России в Башкирии в октябре и на Всероссийские молодежные игры в Пензе в июле, в которых теперь спортсмен также может принять участие.

В ближайших планах Полякова - поездка в Таллин на открытый международный мемориал Кристиана Пуласула в последние дни марта.

Теги: #борьба #греко-римская борьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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