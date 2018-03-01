Спорт

«Псков-747» сегодня сыграет с «Нафтаном»

ФК «Псков-747» в составе 18 игроков выехал для участия в товарищеском матче в Новополоцке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, в городе Новополоцке Витебской области псковская команда в рамках подготовки к возобновлению сезона-2017/18 проведет свой второй контрольный матч. Встреча с ФК «Нафтан» пройдет на искусственном поле стадиона «Атлант» и начнется в 14.00.

Главный тренер сине-белых Игорь Васильев принял решение взять в Новополоцк следующих футболистов: вратари Михаил Малышев и Денис Долгий, полевые игроки Игорь Курбанов, Кирилл Турчин, Владислав Волков, Константин Назимов, Арсений Ягодкин, Иван Ершов, Антон Ременчик, Руслан Суродин, Максим Булимов, Максим Сидорович, Владислав Сакадеев, Николай Шиков, Андрей Почипов, Дмитрий Мотлахов, Всеволод Федоров и Антон Шишаев.

По сравнению с матчем с «Динамо-СПб-2», который состоялся 2 марта, кадровое изменение произошло только одно - появился Николай Шиков, а не поехал Дмитрий Козюков.