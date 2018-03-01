Спорт

Среди осужденных Псковской области проходят турниры по мини-футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года во всех исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области сотрудники воспитательных отделов проводят среди осужденных турниры по мини-футболу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего в турнирах принимают участие от 5 до 8 команд. В качестве судей выступают сотрудники исправительных учреждений. Со стороны самих осужденных данный вид спорта вызывает сильный интерес, и проведение подобных соревнований в учреждениях уголовно-исполнительной системы области стало уже традицией.

Помимо самих турниров на территории каждого исправительного учреждения - в отрядах, карантинных отделениях, а также на центральных линейках оформлены стенды наглядной агитации, посвященные истории чемпионатов мира по футболу и лучших игроках мира.

Добавим, что приобщение осужденных к занятию физической культурой и спортом, формирование у них желания вести здоровый образ жизни - главная задача проведения спортивных мероприятий.