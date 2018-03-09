Спорт

Владимир Васильев стал абсолютным победителем турнира по тяжелой атлетике в Бежаницах

11 марта в районном центре Бежаницы состоялся 3-й традиционный турнир по тяжелой атлетике среди девушек и юношей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в соревнованиях приняли участие спортсмены из муниципалитетов Псковской области - ДЮСШ Бежаниц, спортсмены Псковского, Себежского районов и команда города Пскова (спортсмены ДЮСШ «Надежда» и СК « Пауэр»). Впервые на бежаницком помосте приняли участие юные атлеты из Тверской области - ДЮСШ п. Старая Торопа.

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах - юноши и девушки 2003 г. р. и моложе и атлеты 1999-2001 г. р.

Абсолютным чемпионом турнира стал кандидат в мастера спорта из Пскова (СК «Пауэр») - Владимир Васильев, которого тренирует Игорь Цветков.