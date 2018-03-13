Спорт

В Великих Луках пройдет финал чемпионата Псковской области по мини-футболу

С 23 по 25 марта в городе Великие Луки состоится финальный турнир чемпионата Псковской области по мини-футболу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в соревнованиях, которые будут проходить в зале учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (УСК ВЛГАФК), примут участие 8 команд.

Все коллективы разделены на две группы по четыре участника. В плей-офф проходят по две команды от каждой группы. Оставшиеся 4 коллектива играют прямые стыки (за 5-6 и 7-8 места).

Отметим, что финальному турниру предшествовали отборочный и полуфинальный этапы, в котором участвовало 22 команды, представляющие районы Псковской области.

Группа «А»: «Псков», «Дно», «Псковский район», «Пустошка»

Группа «В»: «Великие Луки», «Печоры», «Невель», «Дедовичи»

Календарь игр

23 марта (пятница)

16.00. «Псков» – «Пустошка»

17.00. «Великие Луки» – «Дедовичи»

18.00. «Печоры» – «Невель»

19.00. «Дно» – «Псковский район»

24 марта (суббота)

10.00. «Великие Луки» – «Печоры»

11.00. «Дедовичи» – «Невель»

12.00. «Псков» – «Дно»

13.00. «Пустошка» – «Псковский район»

14.00. «Невель» – «Великие Луки»

15.00. «Печоры» – «Дедовичи»

16.00. «Псковский район» – «Псков»

17.00. «Дно» – «Пустошка»

25 марта (воскресенье)

09.00. А1 – B2 (полуфинал)

10.00. B1 – А2 (полуфинал)

11.00. А3 – B3 (за 7-8 места)

12.00. А4 – B4 (за 5-6 места)

13.00. Матч за 3-4 места

14.00. Финал

15.00. Церемония награждения