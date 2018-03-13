Великолукская академия физической культуры и спорта выступила на Всероссийской Универсиаде по лыжным гонкам

В Нижнем Тагиле на спортивной базе «Аист» прошла Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам. Псковскую область на Универсиаде представила команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, студенты-спортсмены в течение пяти дней соревновались в эстафетных гонках 4 х 7,5 км, 3 х 5 км, а также в спринтерских эстафетах. В соревнованиях приняли участие 32 вуза России.
Команда лыжников ВЛГАФК в течение ряда лет входит в десятку сильнейших вузов России. В этом году места в общем зачете распределились следующим образом:
В личном зачете студентка четвертого курса ВЛГАФК Габриелла Калугер в гонке на 5 км свободным стилем заняла второе место. В спринтерской эстафете Габриелла в паре со студенткой второго курса Екатериной Рудневой в упорной борьбе заняли третье место.