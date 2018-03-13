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Спорт

Великолукская академия физической культуры и спорта выступила на Всероссийской Универсиаде по лыжным гонкам

20.03.2018 14:55|ПсковКомментариев: 0

В Нижнем Тагиле на спортивной базе «Аист» прошла Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам. Псковскую область на Универсиаде представила команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, студенты-спортсмены в течение пяти дней соревновались в эстафетных гонках 4 х 7,5 км, 3 х 5 км, а также в спринтерских эстафетах. В соревнованиях приняли участие 32 вуза России.

Команда лыжников ВЛГАФК в течение ряда лет входит в десятку сильнейших вузов России. В этом году места в общем зачете распределились следующим образом:

  • 1 место – Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма (Республика Татарстан)
  • 2 место – Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма
  • 3 место – Южно-Уральский государственный университет - Национальный исследовательский университет (Челябинская область)
  • 7 место - Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (Псковская область)

В личном зачете студентка четвертого курса ВЛГАФК Габриелла Калугер в гонке на 5 км свободным стилем заняла второе место. В спринтерской эстафете Габриелла в паре со студенткой второго курса Екатериной Рудневой в упорной борьбе заняли третье место.

Теги: #лыжный спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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