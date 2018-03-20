Спорт

В Великих Луках прошел финал Кубка города по мини-футболу среди спортсменов первой лиги

Вчера, 20 марта, в Великих Луках на базе академии физической культуры и спорта состоялся финал Кубка города по мини-футболу среди спортсменов первой лиги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, на поле встретились футболисты команды «Экспресс» и «КПРФ».

По итогам двух таймов уверенную победы завоевали игроки «Экспресса». Итог встречи - 5:1.

Команда победителей выступала в следующем составе: Владислав Афанасьев — вратарь, Александр Алексеев, Вадим Баранов, Сергей Грабаздин, Павел Иванов, Андрей Калинин, Пароник Овсепян, Иван Парфеньев, Антон Пфенинг, Николай Райченко, Юрий Ткачев и Игорь Трофимов.