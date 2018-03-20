Спорт

Всех желающих приглашают вступить в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Началось формирование судейских бригад, которые будут работать на 23-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Как и в прошлые годы, руководителем измерительной команды станет спортивный комиссар Федерации авиационного спорта России Дамир Менгазетдинов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра воздухоплавателей, в настоящий момент идет набор измерителей, которые будут работать на встрече. Желающим необходимо до 5 апреля отправить свою заявку на электронный адрес: damir747@gmail.com.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей выступит ПАО «Газпром».

Посмотреть подробную программу можно здесь.

Скачать план мероприятий 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках можно здесь.

Фото Александра Воробьева