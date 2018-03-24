Спорт

В Великих Луках завершился областной чемпионат по мини-футболу

В Великих Луках завершился областной чемпионат по мини-футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба «Луки-Энергия».

В первом полуфинале «Псков» сумел одолеть «Печоры» только во втором тайме. Первая половина встречи прошла в упорной борьбе. Играя на встречных курсах, соперники не забывали об обороне. В итоге болельщики забитых мячей в первой 25-минутке так и не увидели. Во втором тайме псковичи сумели сломить сопротивление соперника, забив 4 мяча. «Печоры» ответили только одним в исполнении своего лучшего бомбардира Антона Пфенинга.

Второй полуфинал прошел в спокойной обстановке. «Великие Луки» уже в первом тайме практически решили задачу выхода в финал, выиграв у «Псковского района» – 5:0. Во втором тайме хозяева турнира отличились еще 4 раза, на что соперник ответил голом престижа, автором которого стал Павел Архипов. В итоге победа великолучан – 9:1.

Далее пришла пора матчам за конкретные турнирные места команд в чемпионате Псковской области по мини-футболу. В поединке за 7-е место удивила «Пустошка». Первый тайм прошёл в очень упорной борьбе и завершился при счёте – 4:4. Во втором игроков «Пустошки» словно «прорвало». Забив в трёх матчах группового этапа всего два мяча, футболисты этой команды вдруг продемонстрировали атакующую прыть, отправив в ворота «Невеля» за 25 минут второго тайма 6(!) мячей. Соперник сумел огрызнуться результативным ударом только один раз. Итоговый счёт матча «Пустошки» с «Невелем» – 10:5. В результате у команды «Невель» 8-е место, у «Пустошки» – 7-е.

В полдень на площадку вышли «Дно» и «Дедовичи». И в этом поединке соперники порадовали болельщиков упорной игрой и обилием голов. Напряжённая обстановка в игре сохранялась до финальной сирены. На 40-й минуте вратарь «Дедовичей» Валерий Игнатьев, заработавший предупреждение, в сердцах выразил недовольство действиями арбитра и тут же был удалён с поля. По 6 мячей забили команды, завершив матч вничью – 6:6. В серии послематчевых пенальти Фортуна оказалась на стороне «Дедовичей» – 2:1. В итоге команда «Дно» завершила чемпионат области на 6-м месте, а «Дедовичи» – на 5-м.

В 13 часов в борьбу за 3-е место вступили команды, проигравшие в полуфиналах «Печоры» и «Псковский район». И в этом поединке никто не собирался легко отказываться от победы. В первом тайме была равная и упорная борьба, но всё же «Печоры» забили на один мяч больше – 3:2, при этом оба мяча у «Псковского района» забил Алексей Архипов. Во втором тайме «Печоры» повторили результативность первого, а «Псковский район» ответил одним забитым мячом в исполнении Архипова, который записал на свой счёт «хет-трик». У «Печор» тоже зафиксирован «хет-трик», автором которого стал Антон Пфенинг. Станислав Исаев, судивший этот матч, в итоге в протоколе зафиксировал окончательный счёт – 6:3. «Псковский район» замкнул квартет сильнейших команд чемпионата, а команда «Печоры» вновь стала бронзовым призёром.

Как и предполагалось, самая упорная борьба на площадке развернулась в финале. Арбитром на матче работал главный судья финального турнира Герман Кравченко. Обе команды бились за победу, и лишь один мяч решил исход первого тайма. И забили его псковичи. Едва второй тайм приблизился к экватору, как игроки «Пскова» удвоили результат – 2:0. Спустя пару минут третий мяч влетает в ворота Владислава Афанасьева. Это произошло на 38-й минуте. Теперь уже ни у кого не остаётся сомнений, что «Псков» подтверждает свой титул чемпиона Псковской области по мини-футболу.

Финальный матч завершился победой «Пскова» – 3:0. И эту победу ему принесли результативные удары Ильи Богданова, Павла Фролова и Владимира Гинделеса.

