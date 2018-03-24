Спорт

Псковские самбистки стали лидерами турнира по самбо в Твери

Псковские самбистки приняли участие в турнире по самбо «Юный самбист Верхневолжья» среди девушек, который 25 марта прошел в Твери. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации самбо города Пскова, всего в соревнованиях приняло участие 168 спортсменок из Твери, Москвы, Дубны, Торжка, Пскова, Лихославля, Вышнего Волочка и других городов.

Среди псковичек наилучших результатов добились Дарья Стояновская, Полина Ванюхина и Анастасия Васильева — они заняли первые места. Кроме того, Ангелина Степанова завоевала на турнире по самбо третье место.

Добавим, все спортсменки - воспитанницы ДЮСШ «Мастер».