Спорт

«С-фитнес» приглашает детей в секцию пинг-понга

Спортивный клуб «С-фитнес» объявляет набор в группы по настольному теннису для детей от 6 до 16 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия начнутся со 2 апреля.

Занятия проходят: понедельник, вторник, четверг, пятница.

1 группа: 15:00-16:00

2 группа: 16:00-17:00

3 группа: 17:00-18:00

Занятия проводит Андрей Степанов, кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Также он абсолютный чемпион области 2011 г., чемпион области 2013 г., чемпион кубка области 2011, 2012, 2013, 2015 г., многократный чемпион и призер области в парных мужских и смешанных разрядах.

Стоимость 8 занятий в месяц 1500 рублей. Запись по телефону: 55-77-75.

Подробнее читайте также на сайте клуба «С-фитнес»: http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте»: http://vk.com/s_fitness_pskov. Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.