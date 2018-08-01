Спорт

Соревнования по мини-футболу в день ВДВ ежегодно организует в Дедовичах бывший десантник Иван Пинчук

Ежегодный, уже 6 по счету турнир по мини-футболу среди детворы в честь дня ВДВ и Святого пророка Илии состоялся на детской площадке на улице Пионерской в Дедовичах.

Ежегодно это мероприятие привлекает и магнитом тянет к себе детишек. В атмосфере уважения и доброжелательности подрастающее поколение на примере старших впитывает в себе уважение к Защитникам Родины – славному роду ВДВ, а заодно и непосредственно в своей душе формирует силу православного духа и его святых – в лице Пророка Илии одного из трех библейских святых которые, напитавшись Божественной благодати, «взяты» на Небеса живыми.

Организатор этих мероприятий, депутат Дедовичского районного Собрания Иван Пинчук рассказывает:

- Началось с того, что в районе дома, в котором я с семьей приобрел квартиру, местным ребятишкам негде было заниматься спортом. А рядом с домом находился заросший пустырь. Взял косу, выкосил небольшой участок, вбили колышки вместо ворот, и состоялся первый футбольный матч. Ребятам понравилось. Но выявился следующий феномен. Как только я уходил с поля, детишки моментально разбегались. Следом приходил сын, благо площадка в 10 метрах от дома и говорил: «Папа! Ребята тебя приглашают на поле, без тебя они не хотят играть». Приходилось вновь и вновь выходить с ними на поле. Хотя местным жителям было в диковинку - 50 летний мужчина ежедневно играет с командой 4-10-летних детей. И с тех пор я понял, что только личным примером можно увлечь ребят.

В 1980-1982 г. я проходил срочную службу в 76-й Черниговской дважды Краснознаменной Воздушно-десантной дивизии, дислоцируемой в г. Пскове. Приближалась очередная годовщина ВДВ, и родилась идея провести для моих дорогих детишек 1 турнир в честь дня ВДВ и Святого пророка Илии.

Это был незабываемый футбольный матч. Азарт у ребят был, и эмоции бурлили. Никто не хотел уступать. Теперь на грамотах, вручаемых победителям, мы запечатлели всех первых участников этих баталий. Ребята выросли. Вырос их футбольный талант, но они с огромным интересом вспоминают ту первую игру.

И теперь это уже стало неизменной традицией.

В этом году с духовным пастырским словом обратился к собравшимся ребятам, их родителям, просто болельщикам настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Дмитрий.

Затем состоялся футбольный матч. Делились по командам сами ребята, но силы команд оказались неравны. Счет стал 6:3, и встал вопрос о подкреплении. И вот здесь произошло событие, которое войдет в историю этого турнира. Отец Дмитрий сам вызвался играть на стороне проигрывающей команды. И вот картина - отец Дмитрий в священническом облачении с огромным крестом на груди стоит на воротах. И случилось чудо. В его ворота во втором тайме влетел лишь один мяч, а его команда победила со счетом 8:7.

В организации мероприятия, кроме Ивана Пинчука, традиционно принял участие начальник Дедовичской полиции полковник Александр Семенов. Приехал на мероприятие и рассказал о своей службе в ВДВ депутат Дедовичского районного Собрания Владимир Ананьев.

А по окончании матча все присутствующие: и взрослые, и дети за сладким столом делились впечатлениями.

Надежда Киреева