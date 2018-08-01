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В Пскове прошло взвешивание кикбоксеров - участников фестиваля «Земля великих побед»

В субботу, 4 августа, в Пскове прошло взвешивание участников международных соревнований по кикбоксингу в рамках спортивного фестиваля «Земля великих побед».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принял участие заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, один из инициаторов проведения в Пскове представительного спортивного форума Артем Левин. Отметим, что сегодня же он побывает в Великих Луках и проведет там мастер-класс для местных спортсменов.

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Напомним, фестиваль пройдет в воскресенье, 5 августа. Его участниками и почетными гостями станут многие известные российские и иностранные спортсмены.

В турнире примут участие 18 спортсменов. На ринг выйдут Заслуженный мастер спорта Белоруссии по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз и другие. Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Результаты взвешивания:

Джоната Диниз (Бразилия, 109,3 кг) - Михаил Тютерев (Россия, 99,4 кг);

Джонатан Оливейра (Бразилия, 77,1 кг) – Виталий Гурков (Белоруссия, 76,5 кг):

Павел Провашинский (Белоруссия, 78,4 кг) - Александр Стецуренко (Россия, 80,8 кг):

Дамиан Йохансен (Нидерланды, 66,4 кг) – Дмитрий Варец (66,7 кг);

Максим Сульгин (Россия, 77 кг) – Джибрил Эху (Франция, 77,5 кг);

Александр Гринчук (Россия, 106,4 кг) – Бейбулат Исаев (Россия, 96,5 кг);

Сергей Заспа (Россия, 56,8 кг) – Алексей Близнев (Россия, 56, 9 кг);

Спартак Батыров (59,8 кг) – Ислам Ибрагимов (59,5 кг);

Александр Поляков (65,2 кг) – Александр Батретдинов (67,4 кг).

Напомним, что фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет в Пскове при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Ожидается, что помимо Артема Левина в нем примут участие такие именитые спортсмены, как трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.