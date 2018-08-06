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Спорт

«Земля Великих Побед»: как в Пскове прошел большой спортивный праздник

06.08.2018 16:37|ПсковКомментариев: 1

В воскресенье, 5 августа, в Пскове состоялся уникальный фестиваль единоборств «Земля Великих Побед», призванный дать дополнительный импульс развитию в регионе массового и, прежде всего, детско-юношеского спорта. Представительный форум прошел в рамках общественного проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018» и вызвал большой интерес не только в Псковской области, но и далеко за ее пределами.

На фестиваль приехали спортсмены из ряда регионов России, а также из-за рубежа. Для них были организованы соревнования и мастер-классы от известных российских чемпионов, мальчишки и девчонки, юноши и девушки получили возможность пообщаться с кумирами, что наверняка положительно отразится на их мотивации к занятиям спортом.

Звездных гостей на фестиваль приехало немало, особо выделим двух – легенду российского спорта, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина и заслуженного мастера спорта, многократного победителя международных турниров по тайскому боксу Артема Левина, без которого было бы невозможно проведение фестиваля.

В течение дня проводились соревнования, мастер-классы, встречи, а эффектной точкой в большом спортивном празднике стал международный турнир по кикбоксингу. Прямая трансляция из псковского Ледового дворца велась на канале «Матч! Боец», псковичи же получили возможность воочию наблюдать бои профессионалов из России, Белоруссии, Бразилии, Франции, Нидерландов. За тем, как проходил грандиозный спортивный праздник, каких в Пскове еще не было, наблюдал корреспондент ПЛН. Редакция предлагает вашему вниманию его репортаж.



Символично, что спортивный фестиваль, посвященный памяти офицера ВДВ, гвардии полковника спецназа, Героя России Анатолия Лебедя, был приурочен ко Дню Воздушно-десантных войск.

«Спортивные и армейские достижения тесно взаимосвязаны», - считает почетный гость фестиваля, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Собственно, фестиваль и начался не на спортивной арене, а у памятника героям-десантникам 6-й роты в Черехе. Перед официальной церемонией открытия соревнований участники фестиваля, его организаторы и почетные гости возложили цветы к подножию памятника «Купол».

По окончании памятной церемонии гости посетили музей 104-го полка 76-й Гвардейской Черниговской ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Глава департамента по региональной политике администрации президента РФ, Герой России, полковник Алексей Романов поблагодарил врио губернатора Михаила Ведерникова за сохранение памяти об Анатолии Лебеде: «Пока мы помним человека, он продолжает с нами жить».

Официально фестиваль стартовал в полдень в спортивном комплексе «Олимп». В рамках церемонии открытия состоялись показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии и других участников мероприятия. Показательные выступления юных атлетов — представителей различных видов спорта чередовались с напутствиями от организаторов и звезд спорта.

Приветствуя участников фестиваля, Михаил Ведерников подчеркнул, что такое масштабное спортивное мероприятие проходит в Псковской области впервые и поблагодарил почетных гостей за готовность поделиться опытом и знаниями с молодежью. Александр Карелин поздравил всех с открытием фестиваля и подчеркнул важность того, что он проходит в память о Герое России, гвардии полковнике спецназа Анатолии Лебеде. Александр Карелин также поблагодарил Михаила Ведерникова за то внимание, которое он уделяет развитию спорта в регионе. Кстати говоря, сразу после завершения церемонии открытия фестиваля Александр Карелин попал в плотное кольцо поклонников: все хотели сфотографироваться с легендарным борцом и получить его автограф.

В мастер-классах участвовали около 300 спортсменов из Псковской, Новгородской, Тверской областей и Белоруссии. Всего были представлены двенадцать видов единоборств.

Заслуженный мастер спорта России, участник проекта «Команда 2018» Артем Левин рассказал о «фишках» в техниках кудо, кобудо, тхэквандо, тайский бокс (отмечу, что накануне Артем Левин провел мастер-класс в Великих Луках).

Свое мастерство владения джиу-джитцу, ММА, грепплинга передал боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Тренировку по боксу провел мастер спорта международного класса, депутат Госдумы Дмитрий Пирог. По словам последнего, такие занятия — прекрасная возможность для начинающих спортсменов попробовать себя в полную силу.

Пока профессионалы давали юным спортсменам урок спортивного мастерства, Александр Карелин встречался с участниками общественного проекта «Команда 2018».

Прославленный спортсмен рассказал много интересного, особо отмечу комментарий к ранее заданному ему в Пскове вопросу. У Александра Карелина спросили: как можно выбраться из провинции, и этот вопрос его удивил: мол, какая ж вы провинция?! «Если считать себя провинциалом в Пскове, то кем себя должна считать молодежь в Новосибирске? Этот город находится гораздо дальше от столицы.

Секрет успеха в том, чтобы ставить себе сложные, но выполнимые задачи. Главное - это упорство», - поделился «секретом успеха» трехкратный олимпийский чемпион.

Его слова во многом были созвучны позиции других гостей фестиваля, настраивших собеседников на упорное движение к поставленным целям и работу над собой.

«Спорт формирует в первую очередь дисциплину и железный характер. Эти качества вам пригодятся в учебе, работе, жизни, какой бы профессиональный путь себе вы дальше не выбрали», - говорил, обращаясь к юным спортсменам, заслуженный мастер спорта Артем Левин.

Продолжением фестиваля стала матчевая встреча по боксу между командами Псковской области и Белоруссии. Счет этого командного соревнования 4:2 в пользу псковичей. При награждении победителей к организаторам фестиваля и почетным гостям присоединились известные псковские боксеры Артур Акавов и Андрей Богданов, заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Роман Веселов. Отмечу, что под аплодисменты зрителей члены сборной Псковской области по боксу Глеб Голик и Игорь Зуев получили удостоверения и знаки мастеров спорта России.

Завершился спортивный праздник международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. В начале состязаний великолукский атлет, президент областной федерации тайского бокса Алексей Близнев одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга Сергеем Заспой. Это был дебют спортсмена из Псковской области в лиге АСВ КВ-17.

В других боях турнира россиянин Александр Стецуренко победил Павла Провашинского из Белоруссии, Дмитрий Варец оказался сильнее голландца Дамиана Йохансена, еще один наш соотечественник Максим Сульгин праздновал победу в поединке с французом Джибрилом Эху.

И вот пришло время главных боев профессионального турнира.

Победителями здесь стали гости из Южной Америки, уверенно победившие своих соперников из России и Белоруссии.

Бразилец Джоната Диниз (109,3 кг) уже в первом раунде отправил в нокаут россиянина Михаила Тютерева (99,4 кг). Другой представитель Бразилии Джонатан Оливейра (77,1 кг) оказался сильнее белоруса Виталия Гуркова (76,5 кг). Тут тоже не обошлось без нокаута, правда, во втором раунде.

Завершился турнир двумя боями с участием псковских боксеров. Эти встречи были посвящены памяти героев-десантников 6-й роты.

Таким был воскресный праздник спорта, проведенный при поддержке администрации Псковской области. Судя по всему, он станет ежегодным. Об этом заявил врио губернатора Михаил Ведерников.

«Приезд известных, состоявшихся спортсменов — это прекрасная возможность для наших ребят прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными», — пообещал Михаил Ведерников.

Титулованные российские спортсмены-профессионалы будут и впредь приезжать в Псковскую область и способствовать развитию спорта.

«Проведение спортивных мероприятий с участием профессионалов высочайшего уровня — это еще и хорошая возможность проанализировать существующую спортивную инфраструктуру и определить, что нам еще необходимо сделать для ее развития. Благодаря профессиональным советам мы понимаем, на что в первую очередь нужно делать акцент», — сказал руководитель региона, отметив, что в Псковской области есть большой потенциал для развития как любительского, так и профессионального спорта.

Андрей Степанов

Источник: Псковская Лента Новостей
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