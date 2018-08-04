Спорт

Александр Карелин поделился секретами успеха с «Командой 2018»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин встретился сегодня, 5 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова с участниками проекта «Команда 2018», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, он специально приехал в регион «поддержать своего давнего друга и товарища Михаила Ведерникова».

«Одна из журналисток задала мне вопрос, как можно выбраться из провинции. Но, если считать себя провинциалом в Пскове, то кем себя должна считать молодежь в Новосибирске? Этот город находится гораздо дальше от столицы. Секрет успеха в том, чтобы ставить себе сложные, но выполнимые задачи. Главное - это упорство. Вот у меня, например, Сначала стало получаться на ковре, а потом на ковровых дорожках в Госдуме», - отметил Александр Карелин.

Он также призвал ребят из «Команды 2018», а на встречу пришли в основном молодые спортсмены, объединить усилия, проявить солидарность. «Служить Родине важно на любом посту», - добавил олимпийский чемпион.

Молодые спортсмены поинтересовались спортивной карьерой известного борца, почему он выбрал именно греко-римскую борьбу.

Александр Карелин рассказал, что начал заниматься борьбой в 14 лет. «Отец - боксер, поэтому и я начал свой путь с боксерского ринга, но понял, что это не мое. Пробовал волейбол, биатлон, тяжелую атлетику, но в итоге остановился на греко-римской борьбе», - поделился он.

Известный спортсмен напомнил, что 30 лет назад получил заслуженного по классической борьбе, а потом уже по греко-римской. В сентябре 2000 году закончил спортивную карьеру после «серебра» на Олимпиаде в Сиднее.

Свои успехи он объяснил не только упорными тренировками, но и отметил заслугу своего тренера. «Может быть я самый нетехничный боец своего времени, но я научился производить впечатление. Когда ты выигрываешь, твои соперники начинают тебя бояться. И если ты постоянно тренируешься, постоянно в форме, это тоже производит впечатление», - добавил он.

Напомним, Александр Карелин - почетный гость фестиваля единоборств «Земля великих побед», который проходит сегодня, 5 августа, в Пскове.

Сегодня в Ледовом дворце в 16:00 в рамках фестиваля единоборств «Земля великих побед» состоятся гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область - Беларусь».

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19:00. На ринг выйдут заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джонатан Диниз и другие.

Фестиваль «Земля великих побед» проходит при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 - Ассоциация «Северный десант».