Великолукские футболисты из «Луки-Энергия» вышли на принципиальный матч с петербургской «Звездой» 

На стадионе «Экспресс» стартовала 1/64 финала Олимп Кубка России по футболу. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты, на поле играют ФК «Луки - Энергия» и «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Этот матч принципиальный для великолучан. В случае победы команда Великих Лук выйдет на соперника из первой лиги.
Соперники играли друг против друга уже девять раз, в восьми матчах команда города на Неве побеждала.
С первых минут тайма великолучане устремились в атаку и не зря. Роман Салимов отправил уверенный мяч в ворота «Звезды».
Счет 1:0