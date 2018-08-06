Спорт

«Луки-Энергия» пробилась в 1/32 финала Кубка России

7 августа состоялись матчи 1/64 финала Олимп-Кубка России по футболу. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «Луки-Энергия» с минимальным счетом обыграла петербургскую «Звезду» в домашнем матче, благодаря быстрому голу, который на третий минуте встречи забил Роман Салимов.

Таким образом, в текущем розыгрыше Кубка России «Луки-Энергия» успешно прошла уже три раунда.

Напомним, ранее великолучане поочередно обыграли команды из Пскова «Автофаворит» (2:0) и «Псков-747» (1:0).

Матчи 1/32 финала Кубка России запланированы на 22 августа. «Луки-Энергия» на своём примет клуб ФНЛ «Чертаново». В 1/16 финала Кубка России победитель матча встретится с клубом Премьер-лиги.