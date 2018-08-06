Спорт

В Псковской области состоялся турнир по мини-футболу среди команд территориального отдела Росгвардии

В Пскове в преддверии Дня физкультурника состоялся турнир по мини-футболу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, в соревнованиях приняли участие команды ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны и территориального органа управления.

Соревнования прошли в напряженной борьбе, но в дружеской атмосфере. Росгвардейцы получили заряд бодрости и позитивного настроения.

По итогам соревнований лучшими стали представители вневедомственной охраны, второе место заняли бойцы ОМОН, замкнула тройку призеров команда территориального органа управления.

Обращаясь к участникам турнира начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов отметил, что служба в Росгвардии неразрывно связана с физической подготовкой и спортом, укрепляющих здоровье сотрудников, что способствует качественному выполнению оперативно-служебных задач.