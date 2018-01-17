Туризм

Межмуниципальный гастрономический фестиваль пройдет в 2018 году в Дно

Межмуниципальный гастрономический фестиваль пройдет в 2018 году в Дно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

Она отметила большую роль муниципалитета в развитии туриндустрии. Также среди передовиков Бежаницкий и Опочецкий районы.

Тем не менее, туристы продолжают выбирать Псковскую область для тура выходного дня. «Но нам надо сделать так, чтобы турист вернулся. Нацеливать на возвратный туризм. Это должна быть первоочередная задача», - убеждена Юлия Белобородова.

Проблемным остается вопрос организации туалетов на экскурсионных маршрутах. Первый зампредседателя комитета подчеркнула, что вопрос прорабатываются совместно с муниципалитетами.