Туризм

Михаил Ведерников поручил включить «Михайловское» в маршрут программы «Моя Россия»

В этом году Псковская область вновь станет участником Национальной программы детского туризма «Моя Россия» и примет около 2 тысяч российских школьников. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил во вторник, 30 января, в ходе посещения Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В этой связи он дал поручение составить туристический маршрут Национальной программы детского туризма «Моя Россия» таким образом, чтобы в него обязательно вошел поселок Пушкинские Горы и музей-заповедник «Михайловское». Руководитель региона также поставил задачу проработать возможность возить сюда на экскурсии детей из многодетных и малообеспеченных семей. «Пусть это будет не десять автобусов в день, а пару в месяц», - сказал он. Директор «Михайловского» Георгий Василевич таким предложениям обрадовался. «Это очень хорошо. У нас есть чем занять детей», - сказал он.

«Это часть нашей истории, русской культуры, поэтому как можно больше детей должны прикоснуться к нашему уникальному наследию», - добавил врио губернатора.

Свой визит в заповедные пушкинские места Михаил Ведерников начал с осмотра территории. Врио губернатора прошел от праздничной поляны через Аллею Керн к музею-усадьбе. «Виды здесь очень красивые», - заметил руководитель региона.

Также Михаил Ведерников посетил дом-музей А. С. Пушкина. Врио губернатора заглянул в комнату родителей поэта, гостиную, столовую и кабинет, где трудился и работал поэт. Здесь есть подлинные вещи пушкинского времени: стол, кресло, трость, этажерка и маленькая молитвенная табуретка. А на стене висит портрет Василия Жуковского с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Кроме того, в помещениях усадьбы представлены портреты близких поэту людей, копии рукописей с рисунками и небольшая коллекция личных вещей семьи.

В ходе осмотра председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева напомнила, что совсем скоро в регионе стартует 25-й Пушкинский театральный фестиваль, в рамках которого впервые пройдут Пушкинский диктант и региональный конкурс чтецов для детей, юношества и студенчества, и предложила наградить победителей этого конкурса в кабинете поэта. «Если смотритель музея не будет против, я - за», - ответил глава региона.

В завершение врио губернатора поблагодарил директора музея и сотрудников за работу и оставил запись в гостевой книге. «С благодарностью за сохранение традиций и памяти великого поэта. Успехов!» - написал Михаил Ведерников.