Туризм

В «Клубе поколений» на базе Псковского облсовпрофа состоялась встреча путешественников

20 февраля на базе Псковского облсовпрофа в рамках работы социального проекта «Клуб поколений» состоялась встреча, посвященная путешествиям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, мероприятие посетили представители старшего поколения и молодежи.

Заместитель председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа, активный путешественник Сергей Лазученков поделился с молодежью и старшим поколением своим туристическим опытом. Вместе с ним члены Клуба совершили виртуальное путешествие по 18 городам Латвии, 15 городам Эстонии, 5 городам Литвы, 4 городам Финляндии, 1 городу Швейцарии и 3 городам Германии.

За чашкой чая участники встречи делились впечатлениями от посещений различныx стран, задавали друг другу вопросы. Члены Клуба были едины во мнении, что открывать для себя что-то новое полезно в любом возрасте, но недаром именно пенсионный возраст европейцы называют «второй молодостью». В последние годы и в России количество путешествующих пенсионеров увеличилось на 20%.

Напомним, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Уже в течение нескольких лет пожилые люди и молодежь в ходе совместных встреч обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Для желающих присоединиться к работе «Клуба поколений» сообщаем контактные телефоны организаторов: 8-953-243-06-15 (координатор проекта «Клуба поколений» Светлана Тябут) , 8911-379-57-34 (Сергей Лазученков), e-mail: pro7u@mail.ru (руководитель проекта Элина Калинина).